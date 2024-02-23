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Eski İspanyol futbolcu Jose Ignacio Peleterio Müslüman oldu

Eski İspanyol futbolcu Jose Ignacio (Jota) Peleterio, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile Müslüman olduğunu açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 18:19
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Eski İspanyol futbolcu Jose Ignacio Peleterio Müslüman oldu

Eski İspanyol futbolcu Jose Ignacio (Jota) Peleterio, Müslüman olduğunu sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile duyurdu.

Futbolculuk kariyerinde İspanya'da Celta Vigo, Eibar ve Alaves, İngiltere'de Brentford, Birmingham City ve Aston Villa takımlarında forma giyen 39 yaşındaki Jota Peleiro, 11 yıllık arkadaşı olan Kuveytli eski futbolcu Faisal Buresli'nin aracılığıyla İslam'ı tanıyarak Müslüman olduğunu açıkladı.

Peleiro, sosyal medyada yayımladığı videoda, Buresli'yi tekrarlayarak Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Eski İspanyol futbolcu, Kuveytli arkadaşı Buresli'ye de seslenerek, "Allah size bereket ve mutluluk versin. Uzun zamandır beklenen ramazandan bir ay önce Yaradan'a dönmek ne büyük bir nimet." şeklinde konuştu.

Kuveyt'in Al Qabas gazetesine de konuşan Peleiro, "Kendimi çok mutlu ve güçlü hissediyorum. Hayatımın en iyi dönemindeyim." dedi.

Arkadaşı Buresli'nin evinde dün akşam yemek yemediğini ve Kuveytli arkadaşının annesinin kendisine bir pasta hazırlayarak üzerine "İslam'a hoş geldin" yazdığını anlatan Peleiro, İslam'ı bu aile ile tanıdığını ve sevdiğini, gelecekte kendi ailesinin de aynı şekilde olmasını arzu ettiğini ifade etti.

Diğer yandan İspanyol basını, Peleiro'nun Müslüman olmasına geniş yer ayırdı.

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