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PAOK 0-1 Panathiniakos (MAÇ SONUCU ÖZET)

Yunanistan Kupa Yarı Final turu ilk maçında PAOK ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Fatih Terim'in takımı Panathiniaikos mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrılarak avantajı kaptı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 22:31 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 22:33
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PAOK 0-1 Panathiniakos (MAÇ SONUCU ÖZET)

Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, PAOK ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Yeşil-beyazlılar kritik maçtan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Konuk ekibin ve maçın tek golünü 53. dakikada Sporar kaydetti.

Ayrıca karşılaşmada Panatinaikos'un yeni transferi Bakasetas 79. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Ev sahibi takımdan ise Taison aynı dakikada kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu maçın rövanşı 21 Şubat'ta Panathinaikos'un ev sahipliğinde oynanacak.

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