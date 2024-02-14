Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi! Leipzig - Real Madrid maçı sonrası...
Ülkemizi İspanya'da Real Madrid formasıyla temsil eden Arda Güler, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Leipzig ile oynanan maçta süre bulamadı. Karşılaşma sonrası ise Ancelotti'ye tepki vardı. İşte son gelişmeler...
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Almanya'da Leipzig ile karşılaşan Real Madrid oldukça zorlandığı karşılaşmada Brahim Diaz'ın muhteşem golüyle 1-0 galip gelmeyi başardı.
Real Madrid, Santiago Bernabeu'da 6 Mart tarihinde oynanacak rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.
Sakatlığı sebebiyle Leipzig deplasmanında forma giyemeyen Jude Bellingham'ın Brahim Diaz'ın golü sonrası sosyal medya hesabından verdiği tepki dikkat çekti.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise Arda Güler'e forma şansı vermemesi nedeniyle tepki gördü.
JUDE BELLINGHAM'DAN OLAY TEPKİ: AMAN ALLAHIM
Brahim Diaz'ın Leipzig karşısında attığı inanılmaz gol Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham'ı da şaşkına çevirdi. Sakatlığı sebebiyle Leipzig karşısında forma giyemeyen Bellingham, Diaz'ın golü sonrası sosyal medya hesabından "Aman Tanrım Brahim" yazılı bir paylaşımda bulundu. Bellingham'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
ARDA GÜLER SÜRE ALAMADI
Real Madrid'de Arda Güler maçı yedek kulübesinde tamamladı. Maçtaki tek golü kaydeden Brahim Diaz, 84. dakikada sakatlanarak yerini Lucas Vazquez'e bıraktı.
Madrid devinin Brezilyalı yıldızı Rodrygo, Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 200. maçına çıktı. Real Madrid - Leipzig maçının rövanşı 6 Mart Çarşamba günü oynanacak.
ANCELOTTI'YE ARDA GÜLER TEPKİSİ
Real Madrid taraftarları sosyal medyada Carlo Ancelotti'nin Arda Güler tutumunu eleştirdi. İspanyol taraftarlar Rodrygo'nun yerine Arda Güler'in oyuna alınması yönünde paylaşımlarda bulundu.
Carlo Ancelotti, Leipzig karşısındaki performansıyla eleştirilen Rodrygo'nun yerine Joselu'yu; sakatlık geçiren Brahim Diaz'ın yerine ise Lucas Vazquez'i oyuna dahil etti.
İtalyan teknik adam Leipzig deplasmanında sadece iki oyuncu değişikliği hakkını kullandı.
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