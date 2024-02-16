Luka Modric'in yeni adresi belli oluyor

Luka Modric 2012 yılında kapısından içeri girdiği Real Madrid'e veda etmeye hazırlanıyor. İspanyol deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve bu sezon düzenli forma şansı bulamayan Hırvat yıldız, takımdan ayrılıyor.

LUKA MODRIC, REAL MADRID'DEN AYRILIYOR

İspanyol basınında yer alan haberlerde Real Madrid'in Luka Modric ile sözleşme yenilemeyeceği ve 38 yaşındaki futbolcuya sezon sonunda teşekkür edileceği belirtildi.

Öte yandan Luka Modric'in yeni durağının neresi olacağı merak konusu. Hırvat yıldızın adı bir süredir Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal ve Al-Nassr ile anılıyordu.

MODRIC'İN YENİ ADRESİ NERESİ OLACAK?

Öte yandan deneyimli futbolcunun tercihini Suudilerden yana kullanmayacağı İspanyol basınında yer aldı. Haberlere göre Modric'in yeni adresi ABD olacak.