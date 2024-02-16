Haberler Futbol Luka Modric'in yeni adresi belli oluyor

Luka Modric'in yeni adresi belli oluyor

Real Madrid'in yıldız ismi Luka Modric'in yeni takımı belli oluyor. Adı birçok takımla anılan Hırvat yıldız için rota ABD'ye çevrildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 13:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Luka Modric'in yeni adresi belli oluyor

Luka Modric 2012 yılında kapısından içeri girdiği Real Madrid'e veda etmeye hazırlanıyor. İspanyol deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve bu sezon düzenli forma şansı bulamayan Hırvat yıldız, takımdan ayrılıyor.

LUKA MODRIC, REAL MADRID'DEN AYRILIYOR

İspanyol basınında yer alan haberlerde Real Madrid'in Luka Modric ile sözleşme yenilemeyeceği ve 38 yaşındaki futbolcuya sezon sonunda teşekkür edileceği belirtildi.

Öte yandan Luka Modric'in yeni durağının neresi olacağı merak konusu. Hırvat yıldızın adı bir süredir Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal ve Al-Nassr ile anılıyordu.

MODRIC'İN YENİ ADRESİ NERESİ OLACAK?

Öte yandan deneyimli futbolcunun tercihini Suudilerden yana kullanmayacağı İspanyol basınında yer aldı. Haberlere göre Modric'in yeni adresi ABD olacak.

DİĞER
FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI TARİHİ 2024: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman oynanacak, rakibi kim oldu?
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Ordu mitinginde önemli açıklamalar
Beşiktaş'tan Dortmund'a çifte transfer!
Prag maçında şov yapmıştı! G.Saray'a transfer piyangosu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bugün kimin maçı var 16 Şubat?
Tuchel'e Boey tepkisi! 'Hemen gönderin'
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
HAVA DURUMU 16 ŞUBAT
16 Şubat AFAD, Kandilli son depremler listesi
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester City - Chelsea maçı ne zaman? Manchester City - Chelsea maçı ne zaman? 14:10
Tottenham - Wolverhampton maçı ne zaman? Tottenham - Wolverhampton maçı ne zaman? 14:07
Nottingham Forest - West Ham United maçı ne zaman? Nottingham Forest - West Ham United maçı ne zaman? 14:04
Newcastle United - Bournemouth maçı ne zaman? Newcastle United - Bournemouth maçı ne zaman? 14:02
Fulham - Aston Villa maçı ne zaman? Fulham - Aston Villa maçı ne zaman? 13:58
eSüper Lig’de yeni sezon heyecanı başladı eSüper Lig’de yeni sezon heyecanı başladı 13:56
Daha Eski
Burnley - Arsenal maçı ne zaman? Burnley - Arsenal maçı ne zaman? 13:54
Brentford - Liverpool maçı ne zaman? Brentford - Liverpool maçı ne zaman? 13:51
Modric'in yeni adresi belli oluyor Modric'in yeni adresi belli oluyor 13:51
F.Bahçe flaş gelişme! Lisansları çıkartılmadı F.Bahçe flaş gelişme! Lisansları çıkartılmadı 13:50
Beşiktaş o ismin lisansını dondurdu! Beşiktaş o ismin lisansını dondurdu! 13:45
Kocaelispor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Kocaelispor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? 13:42