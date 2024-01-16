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Burkina Faso 1-0 Moritanya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Afrika Uluslar Kupası D Grubu’nda Burkina Faso, Moritanya’yı 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 20:45
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Burkina Faso 1-0 Moritanya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Burkina Faso, Moritanya'yı 1-0 mağlup etti.

Fildişi Sahili'nde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nın D Grubu'nda Burkina Faso ile Moritanya karşı karşıya geldi. Bouake Stadyumu'nda oynanan mücadele Faslı hakem Jalal Jayed düdük çaldı. Jayed'in yardımcılıklarını ise Zakaria Brinsi ve Arsenio Marengula yaptı. Burkina Faso, 90+6'ncı dakikada Bertrand Traore'nin penaltıdan kaydettiği golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Burkina Faso gruptaki ikinci maçında Cezayir ile karşılaşacak. Moritanya ise Angola ile karşı karşıya gelecek.

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