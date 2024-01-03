Haberler Futbol Fatih Terim yönetimden Olimpiu Morutan'ın transferini istedi

Fatih Terim yönetimden Olimpiu Morutan'ın transferini istedi

Son dakika spor haberleri... Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, Galatasaray'ın çalıştırıcılığını yaptığı dönemde transfer ettiği Olimpiu Morutan'ın Pana'ya transfer edilmesini istedi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 13:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fatih Terim yönetimden Olimpiu Morutan'ın transferini istedi

Yunan ekibi Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim transfer çalışmalarına başladı.

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde transfer ettiği Olimpiu Morutan'ı yeniden yanına almak isteyen Terim'in görüşmelere başladığı ifade edildi.

Galatasaray'da istenilen çıkışı bir türlü yapamayan Morutan, öncesinde İtalya'nın Pisa takımına kiralanmıştı. Kiradan döndükten sonra takımdan ayrılmasına karar verilen yıldız oyuncu Ankaragücü'ne 3 milyon Euro bedelle satılmıştı. Kendi kuracağı taktikte sağ kanat pozisyonunda Morutan tarzında bir oyuncu isteyen Fatih Terim, Ankaragücü yönetimiyle temaslara başladı. Panathinaikos'un Morutan için 2 milyon Euro ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

DİĞER
Yeşilçam'ın efsane ismi Hulusi Kentmen hakkındaki bu gerçeği kimse bilmiyordu! Duyanlar çok şaşırdı!
Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı! Emekli, memur, ve memur emeklilerinin zam oranı ne oldu? Kimlere nasıl yansıyacak?
C. Brugge'den G.Saray'a transfer cevabı!
Sular durulmuyor! Abdülkerim sonrası bir ihtar daha
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Panathinaikos - Giannina maçı ne zaman?
Lucescu'dan flaş Fatih Terim sözleri!
ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2024? | Memura zam farkı ödenecek mi, hangi ay ödenecek?
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2024? | SSK, Bağkur, 4A, 4B, 4C zamlı maaşlar hangi ay yatacak?
2024 Polis emeklisi maaşı
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Terim eski öğrencisini Pana'ya istedi! Terim eski öğrencisini Pana'ya istedi! 13:18
Panathinaikos - Giannina maçı ne zaman? Panathinaikos - Giannina maçı ne zaman? 13:06
Valencia - Anadolu Efes maçı ne zaman? Valencia - Anadolu Efes maçı ne zaman? 13:00
Lucescu'dan flaş Fatih Terim sözleri! Lucescu'dan flaş Fatih Terim sözleri! 12:57
Juventus - Salernitana maçı ne zaman? Juventus - Salernitana maçı ne zaman? 12:44
"Trabzonspor'da yaşadıklarımı hiçbir yerde görmedim" "Trabzonspor'da yaşadıklarımı hiçbir yerde görmedim" 12:32
Daha Eski
Transferde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu Transferde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu 12:24
Bünyamin Balcı Süper Lig devine! Bonservisi... Bünyamin Balcı Süper Lig devine! Bonservisi... 11:57
Crystal Palace - Everton maçı ne zaman? Crystal Palace - Everton maçı ne zaman? 11:44
C. Brugge'den G.Saray'a transfer cevabı! C. Brugge'den G.Saray'a transfer cevabı! 11:44
Sivasspor'da Kayseri mesasisi! Sivasspor'da Kayseri mesasisi! 11:44
G.Saray'a Icardi şoku! Eski takımına dönüyor G.Saray'a Icardi şoku! Eski takımına dönüyor 11:41