Atalanta - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Atalanta - Sassuolo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Atalanta ile Sassuolo kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - Sassuolo maçı 3 Ocak Salı günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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Atalanta - Sassuolo MAÇI CANLI İZLE