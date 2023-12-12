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SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK? | Hakemler ne zaman maçlara çıkacak?

Maçlar ne zaman başlayacak? sorusu, futbolseverler tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Ankaragücü ile Çaykur Rizespor karşılaşmasının hakemi Halil Umut Meler'in maç sonrası uğradığı saldırının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, lig maçlarının tamamının ertelendiğini duyurdu. Saldırı spor dünyasında büyük ses getirirken maçların ne zaman oynanacağı ise merak konusu oldu. Peki Hakemler ne zaman maçlara çıkacak? Süper Lig maçları ne zaman oynanır? Maçlar ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 08:20 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 08:31
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SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK? | Hakemler ne zaman maçlara çıkacak?

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK? | Spor dünyası Halil Umut Meler'e yapılan saldırı ile sarsıldı. 11 Aralık Pazartesi günü, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler, yumruklu ve tekmeli saldırıya uğradı. Stattan ambulansla ayrılan FIFA kokartlı hakemi Meler'in elmacık kemiğinin çatladığı öğrenilirken saldırının ardından hakemler, maçlara çıkmama kararı aldı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise konuya ilişkin açıklamasında saldırıyı kınayarak lig maçlarının tamamının ertelendiğini duyurdu. Peki Hakemler ne zaman maçlara çıkacak? Süper Lig maçları ne zaman oynanır? Maçlar ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

HAKEMLER NE ZAMAN MAÇLARA ÇIKACAK?

Ankaragücü - Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırının Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü toplanma kararı aldı. Toplantının ardından açıklama yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig ve diğer tüm lig maçlarının süresiz olarak ertelendiğini açıkladı. Süresiz olarak ertelenmesi sebebiyle liglerin başlayacağı tarih bilinmiyor.

Öte yandan saldırıyı kınayan Büyükekşi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

HALİL UMUT MELER HAKEMLİĞİ BIRAKTI MI? Devamını Oku BUNU DA OKU

"MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor arasında oynanan Süper Lig maçı sonrası kendini bilmez caniler tarafından FIFA kokartlı maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik yapılan insanlık dışı alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyor, değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz. Yönetim Kurulumuz ile uzun bir toplantı gerçekleştirdik. MHK Başkanımız yanımızda. Bugün bu alçak saldırı sadece Halil Umut Meler'e yapılmamıştır. Bugün bu insanlık dışı alçak saldırı Türk Futbolunun tüm paydaşlarına yapılmıştır. Hakemlere yönelik suça teşvik eden herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır. Kulüp başkanlarının, yöneticilerin, teknik direktörlerin, futbolcuların ve televizyon yorumcularının hakemleri hedef gösteren kamuoyunun önüne atanlar saldırının müsebbibidirler."

"TÜRK FUTBOLU ADINA UTANÇ GECESİ"

"Herkes bu çirkinliğin sorumlusudur. Devletimizle eş güdüm olarak hak ettikleri tüm cezai işlemler uygulanmaya başlanmıştır. Saldırıda bulunan tüm suçlular en ağır şekilde cezalandırılacaklardır; aynı şekilde buna sebep olan kulüp de öyle. Türkiye Futbol Federasyonu olarak acil toplantımızı gerçekleştirdik. Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik. Bu yapılan saldırı Türk futbolu adına utanç gecesi. Türk futbolunun bunları hak etmediğini düşünüyoruz. Artık yeter diyoruz. Her gün bir hakemi suçlamak, her gün bir konuda açıklama yapmak yeter artık. Mutlaka hatalar olabilir, onlar da insan. Ama bu kadar da tekmeler atacak şekilde, yumruklar atacak şekilde hiçbir insana yapamayız. Tüm kamuoyuna, tüm sosyal medyaya, tüm kulüp başkanlarına, tüm teknik direktörlere, saha kenarında dördüncü hakemin beynini yiyenlere sesleniyorum; Türk futbolunun marka değerini daha fazla düşürmeyelim, dünyaya rezil etmeyelim."

HALİL UMUT MELER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in tedavisini yapan Profesör Doktor Mehmet Yörübulut, son durumu hakkında bilgi verdi. Meler'in sabaha kadar hastanede müşahede altında tutulacağını kaydeden Yörübulut, açıklamasında şöyle konuştu:

"Orhan Hocamızla beraber diğer doktor arkadaşlar ilk muayeneler, tomografi ve ileri tetkikler, özellikle kafa travması olması nedeniyle beyinden mide bölgesine kadar tarandı. Şu an için hayati tehlike yok. Sol göz çevresinde kanaması var. Orada küçük bir çatlak var. Önemli bir hayati tehlike gözükmüyor. Kafa travması olması sebebiyle hocamızı sabaha kadar takip edeceğiz. Sabah gerekli tetkiklerin ardından göndereceğiz. Halil Umut Meler ile konuştuk. Hasta mahremiyetine girdiği için aktaramayacağım."

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