HALİL UMUT MELER HAKEMLİĞİ BIRAKTI MI? | Saldırı sonrası Halil Umut Meler'den istifa kararı!

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Süper Lig'in 15. haftasında yönettiği Ankaragücü - Rizespor maçının ardından yumruklu ve tekmeli saldırıya uğradı. Son dakikalarda Çaykur Rizespor'un attığı golle berabere bitan maçta son düdüğü çalan Meler, sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklarının hedefi oldu. Darbenin etkisiyle yere düşen ve Koca'nın yanındakiler tarafından tekmelenmeye devam edilen Meler'in elmacık kemiğinde çatlak tespit edildi. Skandalın ardından ligler süresiz olarak ertelenirken 'Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? İstifa mı etti?' soruları merak ediliyor. İşte detaylar...

HALİL UMUT MELER HAKEMLİĞİ BIRAKTI MI? İSTİFA MI ETTİ?

A Spor'un haberine göre; Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in hakemliği bırakma kararı aldığı iddia edildi. Hakemlik kariyerini sonlandırmayı düşünen Meler'in, "Benden bu kadar" dediği belirtildi. Konuya ilişkin Meler'den ve TFF'den henüz resmi bir açıklama gelmezken FIFA kokartlı hakem Meler'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HALİL UMUT MELER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in tedavisini yapan Profesör Doktor Mehmet Yörübulut, son durumu hakkında bilgi verdi. Meler'in sabaha kadar hastanede müşahede altında tutulacağını kaydeden Yörübulut, açıklamasında şöyle konuştu:

"Orhan Hocamızla beraber diğer doktor arkadaşlar ilk muayeneler, tomografi ve ileri tetkikler, özellikle kafa travması olması nedeniyle beyinden mide bölgesine kadar tarandı. Şu an için hayati tehlike yok. Sol göz çevresinde kanaması var. Orada küçük bir çatlak var. Önemli bir hayati tehlike gözükmüyor. Kafa travması olması sebebiyle hocamızı sabaha kadar takip edeceğiz. Sabah gerekli tetkiklerin ardından göndereceğiz. Halil Umut Meler ile konuştuk. Hasta mahremiyetine girdiği için aktaramayacağım."

TFF'DEN LİGLERİ SÜRESİZ DURDURMA KARARI

Ankaragücü - Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırının Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü toplanma kararı aldı. Toplantının ardından açıklama yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig ve diğer tüm lig maçlarının süresiz olarak ertelendiğini açıkladı. ASpor'a konuşan Büyükekşi, "Haberi alır almaz yönetim kurulumuzu acil toplantıya davet etti. Her fırsatta hakemleri hedef gösteren herkes bu gece olanları enine boyuna düşünsün. Gazetelerde, televizyonlarda, sosyal medyada, kulüp başkanları ve taraftar iyice düşünsün. Bu gece Türk futboluna yumruk atıldı. Derhal bu olaya karışan herkes bedelini ödeyecek. Bu olayı kesinlikle kabul etmiyorum. Çok üzüntülüyüm. Tüm hakem camiamıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MELER'E DESTEK

Futbol ve siyaset camiasından saldırıyı kınama mesajları arka arkaya gelirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Halil Umut Meler'e destek verdi. Başkan Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz."

Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 11, 2023

FARUK KOCA'DAN "HATIRLAMIYORUM" SAVUNMASI

Saldırıyı başlatan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan da açıklama gecikmedi. Halil Umut Meler'e saldırmasıyla ilgili olarak "Beynim attı, gözüm karardı! Ne yaptığımı hatırlamıyorum!" ifadelerini kullanan Faruk Koca, olay sonrası tansiyonunun yükselmesi nedeniyle hastaneye götürülmüştü. Adli soruşturma başlatılmasının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hastane çıkışı gözaltına alındı.

Öte yandan yaptığı eylemin karşılığı 3 yıllık hak mahrumiyeti cezası olan Faruk Koca, statü gereği 2 yılı aşan cezalar ömür boyu cezaya döndüğü için bir daha kulüp yöneticiliği yapamayacak. Sabah'ın haberine göre, Faruk Koca'nın alabileceği ceza, bununla da sınırlı kalmıyor. Hakemler devlet memuru statüsünde olduğu için Koca, ayrıca adli makamlarca yargılanacak. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereğince Faruk Koca, 3 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.