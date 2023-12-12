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Hakemlerden flaş açıklama! İşte alınan karar

Son dakika spor haberi: Süper Lig hakemleri Arda Kardeşler ve Mete Kalkavan, Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'i ziyaret etti. İki hakem, ziyaret öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 10:32
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Hakemlerden flaş açıklama! İşte alınan karar

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

Olay sonrası elmacık kemiğinde çatlak meydana gelen Meler, hastaneye kaldırıldı. Süper Lig hakemleri Arda Kardeşler ve Mete Kalkavan, meslektaşları Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret etti. Kardeşler ve Kalkavan, ziyaret öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"HAKEMLİK VE FUTBOL DÜŞÜNECEK HALİMİZ YOK"

Arda Kardeşler, Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyla ilgili "Yaşananları herkes gördü. Şu anda hakemlik ve futbol konuşacak ve düşünecek halimiz yok. Şu an düşünebildiğimiz tek şey, Halil Umut Meler'in sağlığına ve ailesine bir an önce kavuşması. Sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler olarak tekrar bir araya gelerek kendisi ve geleceğimizle ilgili alacağımız kararı sizlere açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

"HAKEMLERİN SESSİZ KALMASININ SEBEBİ..."

Mete Kalkavan ise "Türkiye'de hakkında iftira atılması, küfür edilmesi, temelsiz yalanlar uydurulması serbest olan tek kurum hakemlik kurumudur. Hakemlerin sessiz kalmasının sebebi, üzerilerine atılan iftiralardan korkmaları değil mesleklerine saygılarındandır. Ancak bugün görüyoruz ki, bu saygımız bize karşı bir şiddet sarmalına dönüştü." yorumunu yaptı.

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