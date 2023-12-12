HALİL UMUT MELER YÖNETTİĞİ MAÇLAR | Halil Umut Meler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş derbi karnesi

HALİL UMUT MELER YÖNETTİĞİ MAÇLAR | Trendyol Süper Lig 15. hafta maçında Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında düdük çalan Halil Umut Meler saldırıya uğradı. Yumruklu ve tekmeli saldırının ardından elmacık kemiği çatlayan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in mesleği bırakacağı iddia edilirken saldırının ardından TFF, tüm lig maçlarının süresiz olarak durdurulduğunu duyurdu. Olayın ardından futbolsevereler arama motorlarında 'Halil Umut Meler yönettiği maçlar, Halil Umut Meler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş derbi karnesi' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

HALİL UMUT MELER YÖNETTİĞİ MAÇLAR

2023 - 2024 SEZONU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunda 3 maç yöneten Halil Umut Meler, 15 sarı kart, 1 kırmızı kart ve 3 penaltı ile müsabakaları tamamladı. Avrupa Ligi Elemeleri'nde yalnızca 1 maçta düdük çalan Meler, 8 sarı kart ve 1 penaltı gösterdi. Süper Lig'de ise 8 maça çıkan tecrübeli hakem, 50 sarı kartın yanı sıra 3 tane ikinci sarı kart, 1 kırmızı kart ve 3 penaltı için düdük çaldı.

⚽UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ: 3 maç

Sarı kart: 15

İkinci sarı kart: 0

Kırmızı kart: 1

Penaltı: 3

⚽AVRUPA LİGİ ELEMELERİ: 1 maç

Sarı kart: 8

İkinci sarı kart: 0

Kırmızı kart: 0

Penaltı: 1

⚽SÜPER LİG: 8 maç

Sarı kart: 50

İkinci sarı kart: 3

Kırmızı kart: 1

Penaltı: 3

⚽SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG: 1 maç

Sarı kart: 4

İkinci sarı kart: 1

Kırmızı kart: 0

Penaltı: 1

HALİL UMUT MELER FENERBAHÇE KARNESİ

Halil Umut Meler'in 2020 - 2021 sezonundan bu yana yönettiği Fenerbahçe maçlarındaki istatistikler şöyle:

Yönettiği maç sayısı: 18

Galibiyet: 10

Beraberlik: 3

Mağlubiyet: 5

💥Kulüp için:

Sarı kart: 48

İkinci sarı kart: 2

Kırmızı kart: 1

Penaltı: 10

💥Rakip için:

Sarı kart: 58

İkinci sarı kart: 3

Kırmızı kart: 1

Penaltı: 1

HALİL UMUT MELER GALATASARAY KARNESİ

Halil Umut Meler'in 2020 - 2021 sezonundan bu yana yönettiği Galatasaray maçlarındaki istatistikler şöyle:

Yönettiği maç sayısı: 10

Galibiyet: 16

Beraberlik: 2

Mağlubiyet: 2

💥Kulüp için:

Sarı kart: 34

İkinci sarı kart: 0

Kırmızı kart: 1

Penaltı: 3

💥Rakip için:

Sarı kart: 33

İkinci sarı kart: 2

Kırmızı kart: 2

Penaltı: 1

HALİL UMUT MELER BEŞİKTAŞ KARNESİ

Halil Umut Meler'in 2020 - 2021 sezonundan bu yana yönettiği Beşiktaş maçlarındaki istatistikler şöyle:

Yönettiği maç sayısı: 10

Galibiyet: 3

Beraberlik: 2

Mağlubiyet: 5

💥Kulüp için:

Sarı kart: 32

İkinci sarı kart: 1

Kırmızı kart: 2

Penaltı: 2

💥Rakip için:

Sarı kart: 32

İkinci sarı kart: 0

Kırmızı kart: 0

Penaltı: 4