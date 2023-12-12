Haberler Futbol Merkez Hakem Kurulu'ndan kınama

Merkez Hakem Kurulu'ndan kınama

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), “Çok değerli hakemimiz Halil Umut Meler’e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu saldırı sadece hakemlerimize değil, Türk futboluna da yapılmıştır” açıklamasını yaptı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 09:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Merkez Hakem Kurulu'ndan kınama

Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sahaya inen MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e saldırarak, yumruk attı. Yaşanan olayın ardından MHK'dan konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"11.12.2023 tarihinde Ankara Eryaman Stadyumunda oynanan MKE Ankaragücü – Çaykur Rizespor müsabakasında çok değerli hakemimiz Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu saldırı sadece hakemlerimize değil, Türk Futboluna da yapılmıştır. Merkez Hakem Kurulu olarak sonuna kadar hakemimizin yanında olduğumuzu ifade ederiz. Yasal ve idari süreci yakından takip edeceğimizi ve bu olaya sebebiyet veren tüm sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması adına olayın takipçisi olacağımızı beyan ederiz."

DİĞER
Dünya Faruk Koca - Halil Umut Meler skandalını konuşuyor! "Utanç verici! Türkiye Ligi'nde..."
Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler'e saldırıya sert tepki: "Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz"
TFF açıkladı! Tüm ligler süresiz olarak ertelendi
Halil Umut Meler'den hakemliği bırakma kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Santos Pele'nin formasını onurlandırdı
Meler'den saldırı sonrası ilk açıklama!
YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN 2023? Yerli malı haftası ne zaman başlıyor, bitiyor?
tv8 5 CANLI İZLE!
İSTANBUL NAMAZ SAATLERİ 12 ARALIK 2023
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan hakem saldırısı sonrası kınama! Beşiktaş'tan hakem saldırısı sonrası kınama! 09:41
Trabzonspor Asbaşkanı Kafkas'tan Meler'e ziyaret Trabzonspor Asbaşkanı Kafkas'tan Meler'e ziyaret 09:39
Merkez Hakem Kurulu'ndan kınama Merkez Hakem Kurulu'ndan kınama 09:36
Halil Umut Meler'e saldırı olayında yeni gelişme! Halil Umut Meler'e saldırı olayında yeni gelişme! 09:34
Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman? Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman? 09:25
HALİL UMUT MELER YÖNETTİĞİ MAÇLAR | Halil Umut Meler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş derbi karnesi HALİL UMUT MELER YÖNETTİĞİ MAÇLAR | Halil Umut Meler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş derbi karnesi 08:17
Daha Eski
HALİL UMUT MELER HAKEMLİĞİ BIRAKTI MI? | Saldırı sonrası Halil Umut Meler'den istifa kararı! HALİL UMUT MELER HAKEMLİĞİ BIRAKTI MI? | Saldırı sonrası Halil Umut Meler'den istifa kararı! 07:44
SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK? | Hakemler ne zaman maçlara çıkacak? SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK? | Hakemler ne zaman maçlara çıkacak? 07:24
TFF açıkladı! Tüm ligler süresiz olarak ertelendi TFF açıkladı! Tüm ligler süresiz olarak ertelendi 01:42
Geleceğin Neymar'ını G.Saray buldu! Geleceğin Neymar'ını G.Saray buldu! 01:36
F.Bahçe 116 takımı geride bıraktı! F.Bahçe 116 takımı geride bıraktı! 01:32
TFF açıkladı! Tüm ligler süresiz olarak ertelendi TFF açıkladı! Tüm ligler süresiz olarak ertelendi 01:27