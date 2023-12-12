Haberler Futbol Halil Umut Meler'den saldırı sonrası ilk açıklama! İşte o sözler

Halil Umut Meler'den saldırı sonrası ilk açıklama! İşte o sözler

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından yaşananlar adeta gündemi sarstı. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Olayın ardından FIFA kokartlı hakemimiz hastaneye kaldırılmıştı. Son olarak Halil Umut Meler'in kendisini ziyaret edenler ile yaptığı konuşma gündem oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 10:05 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 10:33
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Halil Umut Meler'den saldırı sonrası ilk açıklama! "Tek isteğim..."

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından yaşananlar gündeme bomba gibi düştü.

Halil Umut Meler'den saldırı sonrası ilk açıklama! "Tek isteğim..."

Bu mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona ererken karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulundu.

Halil Umut Meler'den saldırı sonrası ilk açıklama! "Tek isteğim..."

Güvenlik güçleri olay yerine gelirken, Halil Umut Meler tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.

Halil Umut Meler'den saldırı sonrası ilk açıklama! "Tek isteğim..."

Hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler'in beyin cerrahisi bölümünde tedavi edildiği ve beyin tomografisinin çekildiği aktarıldı.

Halil Umut Meler'den saldırı sonrası ilk açıklama! "Tek isteğim..."

Meler'in durumu ile ilgili olarak "Hocamızın hayati tehlikesi yok. Sol göz çevresinde kanaması var, küçük çatlak var" ifadelerine yer verildi.

Halil Umut Meler'den saldırı sonrası ilk açıklama! "Tek isteğim..."

Yaşanılan bu skandal olayın ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tüm liglerin süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

Halil Umut Meler'den saldırı sonrası ilk açıklama! "Tek isteğim..."

Kritik süreçte alınacak yeni kararlar merakla takip edilirken saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in kendisini hastanede ziyarete gelenler ile yaptığı konuşma gündem oldu.

Halil Umut Meler'den saldırı sonrası ilk açıklama! "Tek isteğim..."

Sabah'ta yer alan habere göre Meler'in "Tek isteğim, ailemle beraber olmak" dediği öğrenildi.

Halil Umut Meler'den saldırı sonrası ilk açıklama! "Tek isteğim..."

"HALİL UMUT MELER HOCAMIZ ÇOK ÜZGÜN"

Meler'i hastanede ziyaret eden Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ise saldırıya uğrayan hakemle ilgili olarak "Halil Umut Meler Hocamın yarası var. Yaralar geçer ama kalben çok yaralandığını hissettim. Gözleri doldu.

Halil Umut Meler'den saldırı sonrası ilk açıklama! "Tek isteğim..."

Umudunu kaybetmiş spor adına. Neticede o da görev yapıyor. Bu şekilde bir davranışa maruz kalmaması gerekiyor. Daha da kötüsü kavgada bile yere düştüğünüz zaman bırakırlar. Yerde atılan tekmelerin hocamızı daha da derinden yaraladığını duydum kendisinden. Çok üzücü." ifadelerine yer verdi.

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