Milli formayla Almanya karşısında attığı golle adını Avrupa'ya ezberleten Kenan Yıldız'a Trendyol Süper Lig'in üç devi birden kanca atmıştı. Ancak Juventus yönetimi gelen tüm teklifleri reddetmişti. 18 yaşındaki hücum oyuncusu isteyen sadece Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş değil. Avrupa'nın birçok kulübü de genç yeteneğin peşinde. Bunlardan biri de Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool. İngiliz devinin Kenan için İtalyan temsilcisine bir teklif yapması bekleniyor.

KLOPP ÇOK İSTİYOR

Liverpool'da teknik direktör Klopp'un Kenan Yıldız'ı çok beğendiği ve takımında görmek istediği konuşuluyor. 18 yaşında, 1.85 boyundaki yıldız ismin bonservis bedeli 10 milyon euro'nun üzerinde. Liverpool'un Kenan Yıldız'ı sezon sonuna kadar scout ekibine izleteceği, yaz döneminde de resmi teklifini yapacağı belirtiliyor. Bayern Münih'ten 2022'de Juve'ye transfer olan Kenan A Takımda 5 maçta oynadı. İtalyan ekibinin genç takımında ise 31 karşılaşmaya çıktı. 12 gol, 7 asistle oynadı.