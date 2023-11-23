Aras Özbiliz futbolu bıraktığını açıkladı!

Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş forması giyen ve son olarak Ermenistan ekibi Urartu'da top koşturan Aras Özbiliz, 33 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Aras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbola bıraktığını açıklayarak ''15'i profesyonel olmak üzere 29 yıl futbol oynadıktan sonra artık veda etme zamanı geldi. Beni çok eğlendiren, farklı dilleri öğreten, beni kültürlerle, insanlarla tanıştıran futbol. Seni özleyeceğim! Sana sonsuza kadar minnettarım. Yıllar boyunca verdikleri destek için kulüplerime, takım arkadaşlarıma, arkadaşlarıma ve aileme ve tabii ki siz hayranlarıma teşekkür etmek istiyorum!'' ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

2015-2016 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Aras Özbiliz, siyah-beyazlı formayla 5 karşılaşmalarda süre aldı ve 1 gol kaydetti. Aras, Beşiktaş'tan ayrılarak Pyunik Erivan'a transfer olmuştu.