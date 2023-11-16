Lüksemburg - Bosna Hersek maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

Lüksemburg - Bosna Hersek maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Lüksemburg ile Bosna Hersek kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lüksemburg - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LÜKSEMBURG - BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lüksemburg - Bosna Hersek maçı 16 Kasım Perşembe günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma S Spor Plus'ta canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN..