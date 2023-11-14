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Yeni format geliyor

Futbolun tanıtım açısından önemli olduğunu ifade eden Büyükekşi, “Suudi Arabistan ile Süper Kupa maçlarını dörtlü turnuva şeklinde düzenlemek için görüşüyoruz” dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 06:50
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Yeni format geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa'yla ilgili Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi-Türkiye Ekonomik Forumu'nda önemli açıklamalar yaptı. Panelde konuşan Başkan Büyükekşi, Süper Kupa'yı yurt dışında oynatarak Türkiye'yi tanıtmak istediklerini belirterek, "Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde futbol son derece etkili, bu nedenle ülkelerin tanıtımı açısından da futbol büyük önem taşıyor. Suudi Arabistan ile Süper Kupa maçlarını 5 yıl boyunca dörtlü bir turnuva olarak düzenleme formatı için görüşmelerimizi sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

DÜNYANIN GÖZÜ ARABİSTAN'DA

Bu modeli, İtalyanlar ve İspanyollar da Kral Kupası maçlarıyla yaptıklarını hatırlattı. Suudi Arabistan'ın futbola çok büyük yatırım yaptığının altını çizen Başkan Büyükekşi sözlerine şöyle devam etti: Ligimiz çok çekişmeli ve önemli maçlara sahne oluyor. Bunu yurt dışında da sergilemek istiyoruz. Yaptığı dünyaca ünlü transferlerle de önemli bir pozisyon alıyorlar. Almanya, Abu Dabi ve Suudi Arabistan ile görüştük. Suudi Arabistan bizim için önemliydi çünkü dünyanın gözü Suudi Arabistan'da. 2034 yılında Dünya Kupası için başvurularını yaptılar.

EURO 2032'YE HAZIRIZ

Türkiye'nin 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceğini hatırlatan başkan Büyükekşi, şunları kaydetti: EURO 2032'yi aldık ve tüm şartlarımızın yeterli olduğunu tüm dünya görmüş oldu. 2032 yılında Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile ortak olarak düzenleyeceğiz. Antalya, Bolu ve Afyon gibi birçok şehrimize tüm dünyadan kamp yapmak için futbolcular geliyor. Altyapımız, otellerimiz hazır, biz de bu 9 yıl içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

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