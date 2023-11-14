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"6. sıraya çıkmak istiyoruz"

TFF Süper Kupa'nın dünyada birçok televizyon kanalında gösterilmesini sağlamak istediklerini kaydeden Büyükekşi, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlamalarını tüm dünyaya göstermiş olmayı hedefliyoruz. Hedefimiz dünya sıralamasında Süper Lig'in 6. sıraya yerleşmesi... Takımlarımızın dünya markası olmalarını, tüm dünyadan taraftarları olmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 06:50
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"6. sıraya çıkmak istiyoruz"
TFF Süper Kupa'nın dünyada birçok televizyon kanalında gösterilmesini sağlamak istediklerini kaydeden Büyükekşi, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlamalarını tüm dünyaya göstermiş olmayı hedefliyoruz. Hedefimiz dünya sıralamasında Süper Lig'in 6. sıraya yerleşmesi... Takımlarımızın dünya markası olmalarını, tüm dünyadan taraftarları olmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
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