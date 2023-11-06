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Mohamed Salah için astronomik ücretli transfer iddiası

Son dakika spor haberleri... Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah için bir kez daha Suudi Arabistan iddiası ortaya atıldı. Mohamed Salah'ın sezon sonu için Suudi Arabistan ekibiyle prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. İşte o takım...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 16:30
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Mohamed Salah için astronomik ücretli transfer iddiası

Yeni sezon öncesi adı Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Mohamed Salah, Liverpool'da kalmıştı. Mısırlı yıldız için transfer iddiaları bir kez daha ayyuka çıktı.

Football Insider'ın yaptığı habere göre bir Suudi Arabistan ekibi, yeni sezon için Mohamed Salah ile prensip anlaşmasına vardı. Haberde Salah'ın teklifi sözlü olarak kabul ettiği vurgulandı.

Transferden Liverpool'un kasasına girecek rakamın 150 milyon sterlin olacağı belirtildi.

Yine haberde, sezon sonunda sözleşmesinin son yılına girecek olan Mohamed Salah'ın söz konusu rakama satılmasının Liverpool için iyi bir anlaşma olacağı vurgulandı.

Suudi Arabistan'dan Okaz'ın haberine göre ise Mohamed Salah'ın anlaştığı kulüp Al-Ittihad.

Bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Mohamed Salah 10 gol, 4 asistlik skor katkısı vardı.

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