Skandal iddialar

Aldatıldığını öne süren Leyla Ceylan, Yeni Asır Gazetesi'ne hakem dünyasını sarsacak bomba iddialar ortaya attı. Hakem Hakan Ceylan'ın eşi Leyla Ceylan'ı eski MHK Başkanı Lale Orta ile aldatma iddiasıyla başlayan boşanma davası sonrasında Leyla Ceylan, futbol dünyasıyla ilgili iddiaları Yeni Asır'a ifşa etti. İşte Leyla Ceylan'ın skandal iddiaları: "FIFA, liste için Türkiye'den 3 hakem ismi istiyor. Türkiye'nin kontenjanı 3 kişi. FIFA'nın verdiği tarihler arasında gönderilen hakem listesindeki isimlerin sağlık kurulu raporu almasını istiyor. Ancak isimleri verilen hakemler bu tarihi kaçırıyor. Bu hakemler arasında Hakan Ceylan da var. Bütün hakemlerin atamasını yapan, Ali Koç'un 'İzmirli bir grup var, terör estiriyorlar' dediği grupta Tolga Özkalfa var. Ondan sonra Tolga Özkalfa'yla Alper Ulusoy konuşuyor. Ulusoy da VAR hakemlerinin en kıdemlisi. İkinci sırada da eşim Hakan geliyor. Hakan diyor ki; 'Alper bizi FIFA yapacaklar.' O da 'Sağlık raporu şeyimizi kaçırdık' diyor. Hakan da, 'Sen sus' diyor. Bunlar sağlık raporlarının hepsini başvuru tarihi geçtikten sonra eski tarihli alıyor. Ali Koç zaten bu isimleri vermişti. Koray Gençerler'in adını veriyor. Hakan'ın adını veriyor, bir de Alper'in adını veriyor. Hepsi doğru."

POZİSYONLARA HAKAN CEYLAN MÜDAHALESİ

"Ali Koç, 'Hakan Ceylan'ın adı ve İzmirli grup' var diyor, 'Yayıncı kuruluşa giden gelen görüntülerin içinden seçiyor' diyor. 'Özellikle de Trio programında oradaki pozisyonlara müdahale ediyor' diyor. O da doğru. Bülent Yıldırım ile Deniz Çoban vardı geçen sezon programı yapan. Gerçekten telefon kayıtlarında da ya çıkar ya çıkmaz bilmiyorum. Whatsapp'dan da konuşmuş olabilirler, onların bütün pozisyonlarına buradan Hakan müdahale ediyor."

KENDİ GAZETECİLERİ VAR

"İki tane gazeteci arkadaşları var. Sürekli bunlarla beraber, kendi kafalarına göre menfaatlerine gire istedikleri haberleri bunlara yazdırıyor. Bu gazetecileri herkes tanıyor. Bu da biliniyor."

ÖZBEK VE KOÇ'UN İDDİALARINI DOĞRULADI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Hakem camiasında 'İzmir gruplaşması' diye bir şey var. Alper Ulusoy, Hakan Ceylan, Serkan Tokat, Koray Gençerler'in dikkatli takip edilmesi gereken isimler olduğu söyleniyor" demişti. Yayıncı kuruluşu da suçlayan Koç, "İşin içinde yayıncı kuruluş da var. Her şeyin monitörü bunlarda olduğu için istediği hakemleri ilerletebiliyorlar, geri çekebiliyorlar. Hata yapan hakemlerin pozisyonlarını aklayıcı pozisyonlarla örtebiliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

ŞAİBELİ MAÇLAR VAR

Fenerbahçe'nin bir maçı; Koray Gençerler var. Lale Orta gitmiş almış, 'Hakan mı vermiş?' diyor Ali Koç. Çünkü orada benim bildiğim kadarıyla Hakan VAR hakemi. Öteki de Koray Gençerler. O yüzden zaten Hakan ile Lale Orta'nın arasında dedikodu çıkıyor. Bunlar diyorlar ki 'Hakan verdi bu görüntüyü.' Evet eşim Hakan veriyor"