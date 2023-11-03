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UEFA Ballon d'Or'un ortak düzenlenmesi için anlaşma sağladı

UEFA, France Football ve L'Equipe'in sahibi Groupe Amaury ile Ballon d'Or'un (Altın Top) ortak düzenlenmesi için anlaşma yapıldığını duyurdu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 18:18
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UEFA Ballon d'Or'un ortak düzenlenmesi için anlaşma sağladı

UEFA, France Football ve L'Equipe'in sahibi Groupe Amaury ile Ballon d'Or'un (Altın Top) ortak düzenlenmesi için anlaşma yapıldığını duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA ve medya şirketleri France Football ve L'Equipe'in sahibi Groupe Amaury, 2024'ten itibaren Ballon d'Or'u birlikte düzenlemek üzere bir ortaklık yaptı." denildi.

Ballon d'Or ödüllerine iki yeni kategorinin daha ekleneceği açıklandı.

Ballon d'Or ödüllerinde yılın en iyi erkek ve kadın teknik direktörü kategorilerinin de yer alacağı duyuruldu.

2024 Ballon d'Or'da yer alacak ödül kategorileri şunlar:

- Ballon d'Or (Yılın en iyi erkek ve kadın futbolcusu)

- Yılın en iyi erkek teknik direktörü

- Yılın en iyi kadın teknik direktörü

- 21 yaş altı en iyi oyuncuya verilen Kopa ödülü

- Yılın en iyi kalecisine verilen Yashin ödülü

- Yılın forvetine verilen Gerd Müller ödülü

- Erkeklerde sezonun kulübü

- Kadınlarda sezonun kulübü ödülü

- Socrates ödülü (insani yardım)

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