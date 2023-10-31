Lionel Messi'den taraftarları heyecanlandıran mesaj! "Barcelona'ya veda etmeyi hak ediyorum"

Sekizinci kez Ballon d'Or ödülünü alan Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönme ihtimali üzerine açıklamalarda bulundu.

Barcelona'yı çok sevdiğini dile getiren 36 yaşındaki yıldız futbolcu, "Barcelona'dan ayrıldığımda çok ilginç hissettim. Daha farklı bir şekilde veda etmek isterdim. Yaşadığımız ve paylaştığımız onca anıyı düşündüğüm zaman iyi bir ayrılık olmadı." şeklinde konuştu.

"VEDAYI HAK EDİYORUM"

Katalan ekibine geri dönmesi üzerine konuşan Messi, "Barcelona'ya veda etme şansını hak ettiğimi düşünüyorum. Barcelona benim evim, bu kulübü çok seviyorum." dedi.

"BU BENİM SON BALLON D'OR ÖDÜLÜMDÜ"

Sekizinci kez Ballon d'Or ödülüne layık görülmesine değinen Arjantinli yıldız, "Uzun zamandır Ballon d'Or hakkında düşünmüyordum. Bu ödülü kazanmak hiçbir zaman benim için öncelik olmadı. Özellikle kariyerimin şu aşamasında, başarabileceğim her şeyi başarmışken çok fazla düşündüğüm bir konu değil." ifadelerini kullandı.

Dokuzuncu kez Ballon d'Or ödülünü alma ihtimali üzerine yorumda bulunan Messi, "Bence bu benim bu ödülü son kazanışımdı. Bu başarıları elde ettiğim için ve 8 Ballon d'Or kazanan tek oyuncu olduğum için mutluyum." şeklinde konuştu.

"PGS TARAFTARI İSTEMEZ"

Ballon d'Or ödülünü Paris Saint - Germain taraftarlarına sunmak isteyip istemediği sorusunu yanıtlayan Messi gülümseyerek, "PSG taraftarlarının bunu istediğini sanmıyorum." ifadelerini kullandı.