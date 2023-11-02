Neymar bitti!

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, sakatlığı nedeniyle sahalardan 10 ay uzak kalacak. FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya'nın deplasmanda Uruguay'a 2-0 yenildiği maç sırasında sakatlanan ve sahayı gözyaşları içinde terk eden Neymar'ın, ülkesinde bugün takım doktoru tarafından ameliyat edileceği belirtildi.

90 MİLYONA GELMİŞTİ

Sol diz ön çapraz bağı ve menisküsünde yırtık tespit edilen 31 yaşındaki oyuncunun, sahalardan 10 ay uzak kalacağı ifade edildi. Sezon başında 90 milyon euro'ya Fransız takımı PSG'den Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'e giden Neymar, yeni takımında 5 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti