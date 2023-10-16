Ronaldo'ya destek

Portekiz'de Bruno Fernandes ile Cristiano Ronaldo'nun arasının bir süredir kötü olduğu iddia ediliyodu. Ancak Manchester United'ın yıldızı yaptığı bir beğeniyle bu iddiaları çürüttü. Bruno Fernandes, Portekiz'in Ronaldo'dan önce sadece 3 defa Dünya Kupası'na katıldığını, 3 defa Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ettiğini ve hiç şampiyonluk yaşamadığını hatırlattı. CR7 sonrasında ise 5 defa Dünya Kupası'nda oynadığını, 6 kez Avrupa Şampiyonası'na gittiğini ve 2 büyük şampiyonluk elde ettiğini belirtti. Bruno Fernandes'in bu paylaşımı Portekiz'de gündem oldu. Gazeteler iki büyük yıldızın arasında barışın tam olarak sağlandığını duyurdu.