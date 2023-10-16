Haberler Futbol İlkay dümende

İlkay dümende

Nagelsmann’la ilk maçına ABD karşısında çıkan Almanya, geri düştüğü maçta kaptanı İlkay Gündoğan’la geri döndü.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
İlkay dümende

2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Almanya, hazırlık maçında deplasmanda ABD ile karşılaştı. Rentschler Field'da oynanan maçı Almanya 3-1 kazanarak galibiyete uzanan taraf oldu. Karşılaşmanın 27. dakikasında Pulisic ile öne geçen ABD'ye Almanya 39. dakikada kaptanı İlkay Gündoğan ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda vites yükselten Panzerler, 58. dakikada Füllkrug ve 61. dakikada Musiala ile skoru 3-1'e getirerek galibiyete ulaştı.

Julian Naggelsmann, Almanya'yla ilk maçında galibiyetle tanıştı.

DİĞER
Hande Yener’in seslendirdiği ‘Seviyorsun’ şarkısı yüzünden ortalık fena karıştı!
Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri: Orta Doğu Türkiye'yi örnek alsa savaşlar olmazdı
F.Bahçeli yıldız devleri peşine taktı
İngilizler teklif hazırlıyor! Devre arası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galler evinde Hırvatistan'ı devirdi!
Benzema'dan Filistin'e destek mesajı!
Şemsiyesiz dışarı çıkmayın (İstanbul hava durumu 16 Ekim 2023)
SINIR KAPILARI AÇILDI: O ülkeye yerleşene 2,5 milyon lira teşvik ödemesi
Tarım Kredi Marketleri'nde yüzde 50 indirim!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tek eksik sağ bek Tek eksik sağ bek 01:43
Aktüel haberler Aktüel haberler 01:41
Dünya Boğaz’ı izledi Dünya Boğaz’ı izledi 01:38
Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? 01:37
Galler sürprizi Galler sürprizi 01:37
Lutsenko şov Lutsenko şov 01:37
Daha Eski
Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? 01:36
Sıra geldi Ümitler'e Sıra geldi Ümitler'e 01:35
Türkiye'nin Avrupa şampiyonası macerası Türkiye'nin Avrupa şampiyonası macerası 01:34
Konya’da yine destan yazdık Konya’da yine destan yazdık 01:34
Horon zamanı Horon zamanı 01:33
Cenk Tosun son sözü söyledi! İşte 4. gol Cenk Tosun son sözü söyledi! İşte 4. gol 01:18