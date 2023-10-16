İlkay dümende

2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Almanya, hazırlık maçında deplasmanda ABD ile karşılaştı. Rentschler Field'da oynanan maçı Almanya 3-1 kazanarak galibiyete uzanan taraf oldu. Karşılaşmanın 27. dakikasında Pulisic ile öne geçen ABD'ye Almanya 39. dakikada kaptanı İlkay Gündoğan ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda vites yükselten Panzerler, 58. dakikada Füllkrug ve 61. dakikada Musiala ile skoru 3-1'e getirerek galibiyete ulaştı.

Julian Naggelsmann, Almanya'yla ilk maçında galibiyetle tanıştı.