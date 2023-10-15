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TÜRKİYE LETONYA | Türkiye maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Letonya Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman?

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Türkiye, Letonya ile karşı karşıya gelecek. Milli Takım, kazanarak turnuvaya katılımı garantilemek istiyor. Montella'nın Hırvatistan'a karşı sahaya sürdüğü Milli Takım kadrosu beğeni topladı. Milli maçı canlı izlemek isteyenler Letonyta maçı muhtemel 11'i de merak ediyor. Türkiye Letonya maç bileti de en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Letonya maçını canlı izlemek isteyenler, "Milli maç hangi kanalda?, Türkiye Letonya maçı ne zaman?, Nerede oynanacak?" sorguları ile arama yapıyor. İşte Milli maç ile ilgili tüm detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 19:31 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 19:40
TÜRKİYE LETONYA | Türkiye maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Letonya Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman?

TÜRKİYE LETONYA MAÇI - UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında A Milli Futbol Takımı'mız sahasında Letonya ile karşı karşıya gelecek. İşte, Türkiye-Letonya maçı hakkında merak edilenler...

TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bizim Çocuklar, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 15 Ekim Pazar günü Letonya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Maçı Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetecek. Federasyon, daha önce Letonya maçının Adana'da oynanacağını duyurmuştu.

TÜRKİYE-LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

15 Ekim Pazar günü 21.45'te oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Abdülkerim, Merih, Ferdi, Salih, Orkun, Hakan, İrfan, Kerem, Cenk

Letonya: Ozols, Dubla, Balodis, Daskevics, Emsis, Ikaunieks, Savalnieks, Jaunzems, Uldrisis, Saveljevs, Ciganiks

TÜRKİYE LETONYA MAÇI NEREDE?

Türkiye - Letonya arasında oynanacak maçın nerede oynanacağı ve bilet fiyatları ile ilgili detaylar araştırılıyor. Daha önce Adana'da olacağı duyurulan müsabaka Konya'ya alındı. Letonya'yı konuk edeceğimiz karşılaşma Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE - LETONYA MAÇ BİLETİ NE KADAR?

A Milli Takım'ımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda 15 Ekim Pazar günü saat 21:45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Letonya ile oynayacağı maçın genel bilet satışı başladı. Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları 200, 300 ve 400 TL olarak belirlendi.

TÜRKİYE LETONYA MAÇI BİLET AL

MİLLİ TAKIM KAZANIRSA EURO 2024'Ü GARANTİLEYECEK!

Hırvatistan'ı Barış Alper Yılmaz'ın attığı gol ile 1-0 yenen Milli Takım, 15 Ekim Pazar günü saat 21:45'te Letonya'yı yenmesi halinde diğer maçların sonuçlarına bakmadan EURO 2024 biletini alacak. Ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda oynayacağı maç ile tamamlayacak.

TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI MAÇ KADROSU

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (Troyes), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Kaan Ayhan (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Rayyan Baniya (Trabzonspor), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Leicester City), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun (Beşiktaş), Kenan Yıldız (Juventus), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray).

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM FİKSTÜRÜ

Hırvatistan-Türkiye: 12 Ekim 2023 (Maç Sonucu: 0-1)

Türkiye-Letonya: 15 Ekim 2023

Galler-Türkiye: 21 Kasım 2023

Türkiye maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN | 👉TÜRKİYE LETONYA MAÇI İZLE TIKLA

ENEA JORGJI DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye - Letonya maçını Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetecek. Jorgji'nin yardımcılarını Denis Rexha ile Ridiger Çokaj yapacak. Maçta dördüncü hakem ise Florian Lata olacak. Mücadelede VAR'da Daniele Chiffii AVAR'da da Kreshnik Barjamaj yer alacak.

LETONYA'YI YENERSE GRUPTAN ÇIKACAK

A Milliler bu maçla birlikte gruptan çıkmayı garantileyebilir. Ay-yıldızlılar, Letonya'yı yenmesi durumunda puanını 16'ya çıkaracak ve diğer maçların sonuçlarına bakılmadan grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyerek, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası biletini alacak.

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