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TRT 1 CANLI İZLE 💥 Türkiye maçı canlı yayın 👉 📺

TÜRKİYE MAÇI TRT 1'DE! Türkiye Hırvatistan maçı merakla bekleniyor. Milli Takım'ın kazanmak için sahaya çıkacağı karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal da belli oldu. TRT 1 canlı maç izlemek isteyen futbolseverlere müsabakayı naklen yayınlayacak. İşte TRT 1 frekans bilgileri ve ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 12:01 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 12:20
TRT 1 CANLI İZLE 💥 Türkiye maçı canlı yayın 👉 📺

TÜRKİYE MAÇI TRT 1'DE! Türkiye Hırvatistan maçı merakla bekleniyor. Milli Takım'ın kazanmak için sahaya çıkacağı karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal da belli oldu. TRT 1 canlı maç izlemek isteyen futbolseverlere müsabakayı naklen yayınlayacak. İşte TRT 1 frekans bilgileri ve ayrıntılar...

TRT 1 CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN 👉 TIKLAYIN

FREKANS BİLGİLERİ

Milli Takım maçlarının Türkiye'den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT'nin frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekiyor. Türkiye Hırvatistan maçını izlemek isteyen futbolseverlerin "Uydu; Türksat 4A, Frekans 11958, Polarizasyon V , Sembol Oranı 27500, FEC 5/6 şeklinde ayarlaması gerekiyor.

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