Haberler Futbol Euro 2032 hangi stadyumlarda oynayacak? İşte listedeki 10 şehir

Euro 2032 hangi stadyumlarda oynayacak? İşte listedeki 10 şehir

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032), Türkiye ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. İki ev sahibinin olduğu dev turnuvada hangi stadyumlarda maçların oynanacağı merak ediliyor. İşte Türkiye'nin listeye koyduğu 10 stadyum...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 15:09
Euro 2032 hangi stadyumlarda oynayacak? İşte listedeki 10 şehir

UEFA, EURO 2032'nin Türkiye ve İtalya ortaklığında düzenleneceğini duyurdu.

Euro 2032 hangi stadyumlarda oynayacak? İşte listedeki 10 şehir

UEFA'nın, İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen UEFA Yönetim Kurulu toplantısının ardından yapılan törende UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2032'nin Türkiye - İtalya ev sahipliğine verildiğini bildirdi.

Euro 2032 hangi stadyumlarda oynayacak? İşte listedeki 10 şehir

"ÜLKEM ADINA GURUR DUYUYORUM"

Türkiye'nin EURO 2032 adaylığındaki futbol elçisi Volkan Demirel, ev sahipliği kararının gurur verici olduğunu dile getirdi. Demirel, "Ülkem adına çok gurur duyuyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Euro 2032 hangi stadyumlarda oynayacak? İşte listedeki 10 şehir

"STATLARIN TESİSLERİN HAZIR OLMASI ÖNEMLİYDİ"

EURO 2032 ev sahipliğinin tüm Türkiye'ye armağan olmasını dileyen Mehmet Büyükekşi, "Beş defa aday olup bir türlü hayata geçiremedik ama sevinçli haberi aldığımız tarihi bir gün. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve devletimize çok teşekkür ediyorum. Statların, yolların, köprülerin ve konaklama tesislerinin hazır olması çok önemliydi. Bunlar bize büyük katkı sağladı. Cumhurbaşkanı'mızın futbolla son derece ilgili olması da bizim adımıza son derece destekleyici oldu." dedi.

Euro 2032 hangi stadyumlarda oynayacak? İşte listedeki 10 şehir

Turnuvanın anlaşmasına göre, Türkiye ve İtalya'da 5'er farklı stadyumlarda karşılaşmalar oynanacak. TFF, EURO 2032 için 10 stadyum ile başvuru yapmıştı.

Euro 2032 hangi stadyumlarda oynayacak? İşte listedeki 10 şehir

2032'deki turnuva öncesi maçların hangi stadyumlarda oynanacağı merak ediliyor...

Euro 2032 hangi stadyumlarda oynayacak? İşte listedeki 10 şehir

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu

Euro 2032 hangi stadyumlarda oynayacak? İşte listedeki 10 şehir

NEF Stadyumu

Euro 2032 hangi stadyumlarda oynayacak? İşte listedeki 10 şehir

Ülker Stadyumu

Euro 2032 hangi stadyumlarda oynayacak? İşte listedeki 10 şehir

Yeni Ankara 19 Mayıs Stadyumu

Euro 2032 hangi stadyumlarda oynayacak? İşte listedeki 10 şehir

Konya Büyükşehir Stadyumu

Euro 2032 hangi stadyumlarda oynayacak? İşte listedeki 10 şehir

Bursa Büyükşehir Stadyumu

Euro 2032 hangi stadyumlarda oynayacak? İşte listedeki 10 şehir

Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi

Euro 2032 hangi stadyumlarda oynayacak? İşte listedeki 10 şehir

Antalya Corendon Airlines Park

Euro 2032 hangi stadyumlarda oynayacak? İşte listedeki 10 şehir

Eskişehir Atatürk Stadyumu

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