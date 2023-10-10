Euro 2032 hangi stadyumlarda oynayacak? İşte listedeki 10 şehir

"STATLARIN TESİSLERİN HAZIR OLMASI ÖNEMLİYDİ"

EURO 2032 ev sahipliğinin tüm Türkiye'ye armağan olmasını dileyen Mehmet Büyükekşi, "Beş defa aday olup bir türlü hayata geçiremedik ama sevinçli haberi aldığımız tarihi bir gün. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve devletimize çok teşekkür ediyorum. Statların, yolların, köprülerin ve konaklama tesislerinin hazır olması çok önemliydi. Bunlar bize büyük katkı sağladı. Cumhurbaşkanı'mızın futbolla son derece ilgili olması da bizim adımıza son derece destekleyici oldu." dedi.