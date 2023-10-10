Euro 2032 hangi stadyumlarda oynayacak? İşte listedeki 10 şehir

UEFA, EURO 2032'nin Türkiye ve İtalya ortaklığında düzenleneceğini duyurdu.
UEFA'nın, İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen UEFA Yönetim Kurulu toplantısının ardından yapılan törende UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2032'nin Türkiye - İtalya ev sahipliğine verildiğini bildirdi.
"ÜLKEM ADINA GURUR DUYUYORUM"
Türkiye'nin EURO 2032 adaylığındaki futbol elçisi Volkan Demirel, ev sahipliği kararının gurur verici olduğunu dile getirdi. Demirel, "Ülkem adına çok gurur duyuyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.