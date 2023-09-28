Haberler Futbol Ricardo Quaresma'dan Türkiye açıklaması!

Ricardo Quaresma'dan Türkiye açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde 40 yaşına basan ve şuanda kulupsüz olan Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Ricardo Quaresma, Expresso'ya verdiği ropörtajda Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öte yandan Portekizli yıldız futbolcu, antrenör olup olmayacağı konusunda da açıklık getirdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 10:29 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 10:30
Ricardo Quaresma'dan Türkiye açıklaması!

Eski Beşiktaş'lı yıldız futbolcu Ricardo Quaresma, Expresso'ya özel açıklamalarda bulundu. İşte Portekizli yıldız futbolcunun açıklamaları;

"Türkiye'de oynamayı seviyordum. Porto'nun ardından şüphesiz Beşiktaş geliyor. Taraftarlar yüzünden, futbola duydukları coşku yüzünden... Bugün bile bana bakışlarından o insanlar tarafından çok sevildiğimi hissediyorum. Çok fazla futbol izliyorum. Oturma odam var ve orada Rusya'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, İspanya'nın, Türkiye'nin her yerinden maçları izleyerek çok vakit geçiriyorum...

UYGUN OLUP OLMADIĞIMI BİLMİYORUM

Quaresma, antrenörlük yapıp yapmayacağı konusunda ise kararsız olduğunu belirterek, "Antrenör olmaya uygun olup olmadığımı bilmiyorum. Oyuncularla anlaşmak gerçekten zor. Herkesin kendi kişiliği, kendi varoluş tarzı vardır; bazıları bu durumla daha iyi başa çıkar, bazıları ise daha kötü. Dürüst olmak gerekirse oyuncularla ilgilenecek sabrım olup olmadığını henüz bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

İÇİMDEKİ KANLA DUYUYORUM

"Sana çingene mi diyorlar?" sorusunu yanıtlayan Ricardo Quaresma, "Bana çingene demek hakaret değil çünkü öyleyim. Ben bir çingeneyim ve değişmeyeceğim. Kim olduğumla, içimdeki kanla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Gönül Dağı dizisinde sürpriz gelişme... Apar topar gönderilen o oyuncu geri dönüyor! Karakterin değişimi şok edecek
Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor! 3 isim ilk kez katılacak
Çarpıcı sözler! "Yürüyerek oynuyorlar"
Icardi-Kerem penaltısında F.Bahçe detayı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Olaylı derbi tamamlandı
Kuntz'la ilgili flaş iddia! Yeni takımı...
SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ - Sultangazi'de sular ne zaman gelecek? (28 Eylül 2023)
BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ - Bakırköy'de sular ne zaman gelecek? (28 Eylül 2023)
GELİNİM MUTFAKTA 28 EYLÜL ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta puan durumu ne?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin kapısından dönmüştü! Belirsizlik sürüyor F.Bahçe'nin kapısından dönmüştü! Belirsizlik sürüyor 10:48
Quaresma'dan Türkiye açıklaması Quaresma'dan Türkiye açıklaması 10:29
Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu 10:19
Fenerbahçe-Başakşehir maçı saat kaçta? Fenerbahçe-Başakşehir maçı saat kaçta? 10:11
Özbek'ten flaş Icardi sözleri! Özbek'ten flaş Icardi sözleri! 09:51
Çarpıcı sözler! "Yürüyerek oynuyorlar" Çarpıcı sözler! "Yürüyerek oynuyorlar" 09:49
Daha Eski
O isme sert eleştiri! "Forma giyemeye devam ederse..." O isme sert eleştiri! "Forma giyemeye devam ederse..." 08:46
Rıdvan müthiş bir gol attı Rıdvan müthiş bir gol attı 00:48
Salih'i iterek gönderdi Salih'i iterek gönderdi 00:45
Olaylı derbi tamamlandı Olaylı derbi tamamlandı 00:13
Trabzonspor’da yeni tüzük kabul edildi Trabzonspor’da yeni tüzük kabul edildi 00:12
Osimhen'i kızdıran paylaşım! Napoli'yi sildi Osimhen'i kızdıran paylaşım! Napoli'yi sildi 00:12