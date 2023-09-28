Ricardo Quaresma'dan Türkiye açıklaması!

Eski Beşiktaş'lı yıldız futbolcu Ricardo Quaresma, Expresso'ya özel açıklamalarda bulundu. İşte Portekizli yıldız futbolcunun açıklamaları;

"Türkiye'de oynamayı seviyordum. Porto'nun ardından şüphesiz Beşiktaş geliyor. Taraftarlar yüzünden, futbola duydukları coşku yüzünden... Bugün bile bana bakışlarından o insanlar tarafından çok sevildiğimi hissediyorum. Çok fazla futbol izliyorum. Oturma odam var ve orada Rusya'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, İspanya'nın, Türkiye'nin her yerinden maçları izleyerek çok vakit geçiriyorum...

UYGUN OLUP OLMADIĞIMI BİLMİYORUM

Quaresma, antrenörlük yapıp yapmayacağı konusunda ise kararsız olduğunu belirterek, "Antrenör olmaya uygun olup olmadığımı bilmiyorum. Oyuncularla anlaşmak gerçekten zor. Herkesin kendi kişiliği, kendi varoluş tarzı vardır; bazıları bu durumla daha iyi başa çıkar, bazıları ise daha kötü. Dürüst olmak gerekirse oyuncularla ilgilenecek sabrım olup olmadığını henüz bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

İÇİMDEKİ KANLA DUYUYORUM

"Sana çingene mi diyorlar?" sorusunu yanıtlayan Ricardo Quaresma, "Bana çingene demek hakaret değil çünkü öyleyim. Ben bir çingeneyim ve değişmeyeceğim. Kim olduğumla, içimdeki kanla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.