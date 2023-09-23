Dev iş birliği

TFF, yeni bir projeye daha imza attı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin katılımıyla, Futbol Gelişim Projesi İş Birliği Protokolü imzalandı. Başkan Büyükekşi, "Her iki bakanlığımızın koordinasyonunda ilkokul ve ortaokullarda çocuklarımıza futbol eğitimi vereceğiz. Projemizle birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin çocuğa ulaşmak istiyoruz. Öğretmenlerimize ücretsiz antrenörlük eğitimi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

SPORU TABANA YAYACAĞIZ

Spor Bakanı Bak, "Sporu tabana yaymak, çocukları erken yaşta sporla buluşturmak çok önemli. Okulların aktif şekilde kullanılması çok önem arz ediyor. Çocukların gençlerin olduğu her alanda biz de varız" derken, Yunan filozof Platon'dan örnekler veren Milli Eğitim Bakanı Tekin ise, "Platon'nun dediği çok basit 'kendi vücudunu yönetemeyen bir yönetici başkasını asla yönetemez.' Çocuğa önce kendi vücudunu yönetmeyi öğretmeliyiz. Spor alışkanlığı olan çocuklar yetiştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Büyükekşi, Milli Eğitim Bakanı Tekin ile Spor Bakanı Bak'a milli takım forması hediye etti.