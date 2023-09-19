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Karim Benzema'dan şaşırtan açıklama! "Dünyanın en iyi ligi olma yolunda"

Yaz transfer döneminde Real Madrid'den Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'a transfer olan Karim Benzema, yeni sezona çok hızlı bir başlangıç yaptı. Fransız futbolcu, Arabistan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 14:48
Karim Benzema'dan şaşırtan açıklama! "Dünyanın en iyi ligi olma yolunda"

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'da forma giyen Karim Benzema, Arabistan Pro Ligi hakkında açıklamalarda bulundu.

SEZONA HIZLI BAŞLADI

Karim Benzema, Arabistan ekibi ile sezona çok hızlı başladı. Fransız futbolcu yeni sezonda 6 resmi maça çıktı ve söz konusu müsabakalarda 3 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Yıldız oyuncu bunun yanında da 2 kez takım arkadaşlarına gol pası verdi.

DÜNYANIN EN İYİ LİGİ

Arap basınına konuşan Benzema, Suudi Arabistan Ligi'nin çok iyi yerlere geleceğinden bahsetti. Al Ittihad'de oynamaktan mutlu olduğunu dile getiren yıldız golcü, "Suudi Arabistan ligi dünyanın en iyi ligi olma yolunda ilerliyor" şeklinde konuştu.

RONALDO VE NEYMAR DA SÖYLEMİŞTİ

Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo ve Al Hilal'e transfer olan Neymar'da aynı şeyleri söylemişti. Ronaldo, "Suudi Arabistan Ligi 1 yıl içinde Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçecek" sözlerini kullanırken Neymar'da, "Suudi ligi Fransa'dan daha iyi olursa şaşırmam" demişti.

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