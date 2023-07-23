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Alex Telles resmen Al-Nassr'a transfer oldu!

Son dakika transfer haberleri... Bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı sol bek Alex Telles, Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Al-Nassr'a transfer oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 12:20
Alex Telles resmen Al-Nassr'a transfer oldu!

Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Al-Nassr, Brezilyalı sol bek Alex Telles'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Brezilyalı yıldız Alex Telles ile resmi sözleşme imzaladık. Kendisine yıldızlarımızla mutluluklar diliyoruz." bilgisi verildi.

Bir dönem Galatasaray forması da forma giyen 30 yaşındaki sol bek, Porto'dan Manchester United'a transfer olduktan sonra Sevilla'ya kiralanmıştı.

Telles, Galatasaray'da 2014-15 sezonu Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra bir Süper Kupa ile 2 Türkiye Kupası kazanma mutluluğunu yaşamıştı.

Al-Nassr, bu yıl başında dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu transfer ederek gündeme gelmişti.

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