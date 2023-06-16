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Brighton Mahmoud Dahoud ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton, Borussia Dortmund forması giyen Mahmoud Dahoud'u transfer etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 17:40
Brighton Mahmoud Dahoud ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!
Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion, 6 sezondur Borussia Dortmund forması giyen Alman futbolcu Mahmoud Dahoud ile 4 yıllık anlaşma imzaladı.

Bu sezon Premier Ligi'ni 6. sırada bitirerek gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek Brighton & Hove Albion, Alman futbolcu Mahmoud Dahoud'u transfer etti. İngiliz ekibi, kariyerinde 6 sezondur Borussia Dortmund forması giyen ve sezonun sona ermesi ile birlikte serbest kalan Dahoud ile 4 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Dortmund ile 10 maça çıkan Alman futbolcu 1 asist yaptı. Dortmund ile toplamda 141 maçta 5 gol atarken, 17 de asist ile oynadı.

27 yaşındaki futbolcunun kupa koleksiyonunda 1 Almanya Kupası ve 1 Almanya Süper Kupası şampiyonluğu elde etti.
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