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Eski yıldızlar depremzedeler için sahada

Futbol dünyasının eski yıldızları, İstanbul'da depremzedeler için sahaya çıkıyor. Robert Pires, Christian Karembeu, Mikael Silvestre gibi isimler, 9 Haziran'da yapılacak gösteri maçında forma giyecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 19:59
Eski yıldızlar depremzedeler için sahada

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı ve TFF İcra ve Yönetim Kurulu üyesi Ali Düşmez'in öncülüğünde, 9 Haziran Cuma günü saat 14.15'de Bahçelievler İl Özel İdare Stadı'nda Amatör futbolda her yıl İstanbul'da sezonun şampiyonunun belirlendiği İstanbul Şampiyonluk müsabakası öncesi ''Europe Football'' platformunun katkılarıyla bir gösteri maçı düzenlenecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Omuz Omuza kampanyasına Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun destekleri çerçevesinde düzenlenen organizasyona Fransız Milli Takımı'nın ve Real Madrid, Manchester United, Arsenal ve Barcelona ve PSG'nın efsane oyuncuları Robert Pires, Christian Karembeu, Abou Diaby, Philippe Christanval, Mikael Silvestre gibi yıldızlar katılacak.

Türkiye'de 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketine dikkat çekmek ve kaybedilen tüm canların anısına, kamuoyunda depreme farkındalık yaratmak için düzenlenen bu organizasyon tüm gönüllü amatör spor camiası olarak gerçekleştirilecek.

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