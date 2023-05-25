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Vissel Kobe Andres Iniesta ile yollarını ayırdı

Son dakika spor haberleri... İspanyol futbolunun efsane isimlerinden Andres Iniesta, formasını giydiği Japon ekibi Vissel Kobe'den ayrıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 10:03
Vissel Kobe Andres Iniesta ile yollarını ayırdı

Japonya 1. Futbol Ligi ekibi Vissel Kobe, 39 yaşındaki İspanyol futbolcu Andres Iniesta ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Japon kulübünden yapılan açıklamada "Takımımıza katıldığından bu yana 5 sezondur Vissel Kobe'ye önemli katkılarda bulunan Andres Iniesta'ya şükranlarımızı sunuyoruz. Her şey için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.

Iniesta, Vissel Kobe formasıyla kulüp tarihinde ilk kez Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiş ve 2019 Japonya İmparatorluk Kupası ile 2020 Japonya Süper Kupa'yı kazanmıştı.

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