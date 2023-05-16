8+3 değişmedi

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 2023-24 sezonunda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Ligde yabancı futbolcu uygulamasının bir sezon daha aynı devam edeceğini açıkladı. Açıklamada, "2023-2024 Futbol Sezonunda Spor Toto Süper Ligde Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir" ifadelerine yer verildi.

1. LİGDE DE EN FAZLA 5 YABANCI

Spor Toto 1. Lig'de de A Takım listesinde 8, sahada 5 yabancı futbolcu bulundurulacağı açıklandı: "2023-2024 Futbol Sezonunda Spor Toto 1. Ligde Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir. Söz konusu kararların detayları 1. Transfer ve Tescil döneminden önce açıklanacaktır."