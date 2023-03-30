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Etek fırlattı

Yunanistan’da ‘yabancı’ hakem tartışması sinirlerin gerilmesine yol açtı. Olympiakos Başkan Yardımcısı Karapapas, Federasyon Başkanı Baltakos’un başına etek savurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 06:50
Etek fırlattı

Komşuda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Panathinaikos, AEK, Olympiakos ve PAOK arasında geçen şampiyonluk yarışı devam ederken, Yunanistan Futbol Federasyonu liderliğinde kulüplerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya Panathinaikos, AEK, Olympiakos, PAOK, Aris ve Volos'un yöneticileri ile yabancı merkez hakem kurulu katıldı. Gergin bir havada geçen ve tansiyonun oldukça yüksek olduğu görüşmede gündeme damga vuracak bir olay yaşandı.

FEDERASYON EN KÖTÜ ŞEYDİR!

Hakem kararlarından memnun olmayan Olympiakos'un ikinci başkanı Kostas Karapapas, federasyon yetkililerine saldırdı. Karapapas, anlaşmazlık sonrasında ise Federasyon Başkanı Takis Baltakos'a etek fırlattı. Olay sonrasında açıklama yapan Karapapas, "Toplantıdan çıkarken giysin ve işine yarayıp yaramadığına baksın. Federasyon bu ülkedeki en kötü şeydir." dedi. Bu hareket, sosyal medyada geniş yer buldu ve dünyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

Golümüzü vermedi

Panathinaikos ile Olimpiakos 24. haftada karşılaşacak. Yabancı hakem yönetmesi için sunduğu teklifte federasyonla görüşmeler gerçekleşti. Portekizli Pinheiro kararı çıkmasıyla Karapapas sinirlerine hakim olamadı. Daha önce gollerini vermediklerini söyledi.

ŞOK OLDU

Toplantıda bir anda ayağa kalkan Olympiakos yöneticisi Karapapas yanında getirdiği eteği Federasyon Başkanı Takis Baltakos'a fırlattı. Böyle bir hareketi hiç beklemeyen Baltakos büyük bir şaşkınlık yaşadı ve eteği kenara attı.

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