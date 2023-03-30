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Bir rekor daha

Arjantin’de 3 gol atan Messi, milli formayla 100 gol barajını geçip Dünya Kupası kaldıran ilk oyuncu unvanına da ulaştı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 06:50
Bir rekor daha
Son dünya şampiyonu Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, milli takımının Curaçao ile oynadığı dostluk maçında "hat-trick" yaparak adını "100'ler kulübü"ne yazdırdı. Karşılaşmada Arjantin, konuk ettiği Karayip ülkesi Curaçao'yu 7-0 mağlup etti. Arjantin'in gollerini, 20, 33 ve 37. dakikalarda Messi, 23. dakikada Gonzalez, 35'te Enzo Fernandez, 78. dakikada Di Maria ve 87. dakikada Montiel attı. Bu maçın ardından milli formayla gol sayısını 102'ye çıkaran Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo (122) ve İranlı Ali Daei'nin (109) ardından 100 gol barajını aşan üçüncü oyuncu konumuna girdi. Messi, milli formayla 100 gol barajını geçerek Dünya Kupası zaferi yaşayan ilk oyuncu unvanına da ulaştı.
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