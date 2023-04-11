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SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Fenerbahçe YK Üyesi Selahattin Baki PFDK'ye sevk edildi!

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki PFDKye sevk edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 00:51 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 01:17
SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Fenerbahçe YK Üyesi Selahattin Baki PFDK'ye sevk edildi!

TFF'den yapılan açıklamada, Çebi'nin, sportmenliğe aykırı hareket ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'nin de hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları ile sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Giresunspor Kulübü Başkanı Nahid Ramazan Yamak'ın ise hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle kurula gönderildiği duyuruldu.

7 KULÜP DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Süper Lig'den 7 kulüp, çeşitli gerekçelerle PFDK'ye sevk edildi.

Fraport TAV Antalyaspor ve Yukatel Kayserispor'un saha olayları, MKE Ankaragücü, Trabzonspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ün çirkin ve kötü tezahürat, Bitexen Giresunspor'un ise hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar sebebiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin de çirkin ve kötü tezahürat, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ve sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle kurula sevk edildiği kaydedildi.

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