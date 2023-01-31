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TFF'den Bahaddin Güneş'e geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Şenol Güneş'in kardeşi İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 13:53
TFF'den Bahaddin Güneş'e geçmiş olsun mesajı

TFF'nin resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün sabah saatlerinde fenalaşan ve kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan İnegölspor teknik direktörü, A Milli Takımımızda da 2 dönem teknik direktörlük görevini başarıyla gerçekleştirmiş Sayın Şenol Güneş'in kardeşi Bahaddin Güneş'e acil şifalar diliyor, ailesine ve İnegölspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Bahaddin Güneş'ten kısa süre içerisinde güzel haberler almayı ve sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ederiz."

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