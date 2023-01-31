Union Berlin - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Kupası

Almanya Kupası'nda heyecan son 16 turu ile devam ediyor. Union Berlin ile Wolfsburg Almanya Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Union Berlin - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNION BERLIN - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Union Berlin - Wolfsburg maçı 31 Ocak Salı günü saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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