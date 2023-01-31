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Union Berlin - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Kupası

Almanya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Union Berlin ile Wolfsburg, Almanya Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 10:50 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 11:20
Union Berlin - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Kupası

Almanya Kupası'nda heyecan son 16 turu ile devam ediyor. Union Berlin ile Wolfsburg Almanya Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Union Berlin - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNION BERLIN - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Union Berlin - Wolfsburg maçı 31 Ocak Salı günü saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

Union Berlin - Wolfsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın

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