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Halil Akbunar: Keşke 20'li yaşlarımın başında Avrupa'ya gitseydim

Belçika ekibi Westerlo'nun yıldız futbolcusu Halil Akbunar, takımının Antalya'da kamp yaptığı dönemde açıklamalarda bulundu. Akbunar, "Keşke 20'li yaşların başında Avrupa'ya gitseydim. İyi bir gelişim sürecim olurdu. Türkiye'de oyuncuların konfor alanı daha çok" dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 15:28
Halil Akbunar: Keşke 20'li yaşlarımın başında Avrupa'ya gitseydim

Antalya kampını değerlendiren Akbunar, "Sert bir kamp oldu. Ortam çok güzeldi. Yorulduk ama her şey yolunda. Güzel bir kamp geçirdik" diye konuştu.

"TRANSFERİM BİR HAFTADA TAMAMLANDI"

Belçika'ya transferini hakkında açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki futbolcu, "Transferim bir haftada tamamlandı. Ben Göztepeliyim. Takımımız alt lige düşmüştü. Bana da tepkiler vardı. Transfer teklifleri de vardı ama Türkiye'de duygusal olarak forma giyemeyeceğimi düşündüm. Hasan Çetinkaya başkanımız da arayınca 'geliyorum' dedim. Transferim bir haftada tamamlandı" şeklinde konuştu.

"KEŞKE 20'Lİ YAŞLARIMIN BAŞINDA AVRUPA'YA GİTSEYDİM"

Daha genç yaşta Avrupa'ya gitmesinin daha iyi olacağını söyleyen Akbunar, "Keşke 20'li yaşların başında Avrupa'ya gitseydim. İyi bir gelişim sürecim olurdu. Türkiye'de oyuncuların konfor alanı daha çok. Avrupa'da disiplin önemli ve isim ikinci planda. Bana daha çok gelişim katacağını düşünüyorum. 29 yaşındayım bir şey kaybetmedim ama daha başka seviyede olurdum" dedi.

"6-1'LİK SKORLA MAÇ KAYBETTİĞİMİZDE DE BİZİ DESTEKLEDİLER"

Belçika'da futbol oynamasının mental olarak kendisini rahatlattığını söyleyen hücum oyuncusu, "Mental olarak inanılmaz rahat edebileceğimiz bir yer. Genk maçını 6-1 kaybettiğimizde taraftarlar bize destek verdi ve bir hafta sonra kazanırız dediler. Bunu ben Türkiye'de hiç yaşamadım. Ligde de iyi durumdayız ve bu takım olarak bizi rahatlatıyor" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE DAHA KALİTELİ AMA BELÇİKA LİGİ DAHA TEMPOLU"

Belçika'da ligin daha tempolu oynandığına dikkat çeken Akbunar, "Türkiye'de kaliteli oyuncular var. Kalite olarak Türkiye daha ön planda ama Belçika'da sürekli kontra atak ve sürekli bir tempo var. Oyun sürekli git-gel oynanıyor. 11 futbolcuyu hem önde, hem de arkada görebiliriz. 90'ıncı dakikada 2-1 önde, 90+5'te ise 3-2 geride olabilirsiniz. Tempolu bir lig" dedi.

"AİLEMİN VİZE PROBLEMİ OLDU VE 4 AY GÖRÜŞEMEDİK"

Transferi sonrası ailesini göremediğini, vize problemi nedeniyle problem yaşadığını söyleyen Akbunar, "Vize konusunda bir sıkıntı oldu. 4 ay ailemi göremedim. Belçika vizesi alamadık. Çocuğumun da okulu var ve ona göre hareket edeceğiz" şeklinde konuştu.

"YENİDEN MİLLİ TAKIMDA OLMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Yeniden milli takımda yer almak için çalıştığını söyleyen Akbunar, "Her Türk genci milli takımı hayal eder. Milli formayı giydim ama daha fazla süre almak isterim. Milli takımda olmak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

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