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ADO Den Haag'ta teknik direktörlüğe Dick Advocaat getirildi

Hollanda 2. Futbol Ligi ekiplerinden ADO Den Haag'ın Dirk Kut'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Dick Advocaat'ı getirdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 16:07 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 16:09
ADO Den Haag'ta teknik direktörlüğe Dick Advocaat getirildi

Hollanda 2. Futbol Ligi takımlarından ADO Den Haag'ın yeni teknik direktörü Dick Advocaat oldu.

Fenerbahçe formasını 2012-2015 yılları arasında giyen Dirk Kuyt'un görevine son veren ADO Den Haag yönetimi, Fenerbahçe'yi 2016-2017 sezonunda çalıştıran Advocaat ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 75 yaşındaki Hollandalı teknik adam ile sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Advocaat; PSV, Rangers, Zenit, Sunderland, AZ Alkmaar kulüplerinin yanı sıra Hollanda, Belçika, Rusya, Sırbistan, Güney Kore ve Irak milli takımlarında da teknik direktörlük yaptı.

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