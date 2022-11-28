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Rangers'ın yeni teknik direktörü Michael Beale oldu!

İskoçya Premiership Ligi temsilcisi Rangers, Giovanni van Bronckhorst'tan boşalan teknik direktörlük görevine Michael Beale'nin getirildiğini açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 22:01
Rangers'ın yeni teknik direktörü Michael Beale oldu!

İskoçya Premiership Ligi ekiplerinden Rangers'ta teknik direktörlük görevine İngiliz çalıştırıcı Michael Beale getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Queens Park Rangers'ı bırakan 42 yaşındaki Beale ile 2026 yılına kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

İskoçya temsilcisinde Michael Beale, 2018 yılından 2021'e kadar yardımcı antrenörlük görevini üstlenmiş ve son sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın da kadrosunda yer aldığı Rangers, Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un görevine geçen hafta son vermişti.

Beale'ın bu sezon ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı İngiltere Championship ekibi Queens Park Rangers, 9 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 4 beraberliğin ardından 31 puanla ligde 7. sırada yer alıyor.

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