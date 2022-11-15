Vitor Pereira Rangers'ın başına geçebilir!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira, görevden alınmıştı. Bu sezon Brezilya ekiplerinden Corinthians'ın başına geçen Portekizli teknik adam, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrıldı. İngiliz basınına göre Pereira, Rangers'ın başına geçebilir.

Habere göre, Dünya Kupası arasında Rangers van Bronckhorst ile yollarını ayırabilir. Hollandalı teknik adamla yolların ayrılması halinde ise ilk aday Vitor Pereira. İngiliz basınına göre önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirilecek.

Vitor Pereira, Rangers'ın başına geçerse Rıdvan Yılmaz'ın hocası olacak.