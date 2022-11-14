Haberler Futbol San Roque de Lepe - Getafe: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

San Roque de Lepe - Getafe: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya futbol Kral Kupası 1. turunda 3. lig takımlarından San Roque de Lepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Getafe üst tura çıktı

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 09:37
San Roque de Lepe - Getafe: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Karşılaşmanın ilk yarısını, ev sahibi takım 19. dakikada Alvaro Vazquez'in attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya iyi başlayan ve 48. dakikada Juan Miguel Latasa'nın golüyle 1-1 beraberliği yakalayan Getafe, 70. dakikada Enes Ünal'ın kafa golüyle 2-1 üstünlük yakaladı.

San Roque de Lepe, karşılaşmanın 90+5. dakikasında David Santisteban ile skoru 2-2'ye getirdi ve maçın normal süresi bu şekilde tamamlandı.

Uzatmaya giden karşılaşmanın 100. dakikasında Borja Mayoral'ın golüyle karşılaşmayı 3-2 kazanan Getafe, Kral Kupası'nda 2. tura yükseldi.

Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan Enes, uzatmaların oynandığı 101. dakikada oyundan alınarak yerini Jaime Mata'ya bıraktı.

Diğer yandan Kral Kupası'nda 1. turun ilk sürprizini, La Liga takımlarından Cadiz'i 3-2'lik skorla eleyen 3. lig ekibi Real Union gerçekleştirdi.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu'ndan olay sözler: "Serdar Aziz utanmadan..."
Gökçe Bahadır'ın yeni evi dudak uçuklattı! 9 ay önce 85 bin TL'lik gelinlik giymişti rotayı Alaçatı'dan Bodrum'a çevirdi
Sırrı ortaya çıktı! İki aydır...
Geldi gördü yendi! Jesus herkesin saygısını kazandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Corinthians'tan Vitor Pereira kararı!
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 14 Kasım Pazartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
EYT'de son dakika: Masadaki formül belli oldu!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Yönetimden karar... F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Yönetimden karar... 09:43
Enes Ünal gol attı Getafe turladı Enes Ünal gol attı Getafe turladı 09:37
Ronaldo'dan ağır sözler! "İhanete uğramış hissediyorum" Ronaldo'dan ağır sözler! "İhanete uğramış hissediyorum" 09:33
Ne zaman dönecek? Kritik maçta sahada! Ne zaman dönecek? Kritik maçta sahada! 09:14
Sırrı ortaya çıktı! İki aydır... Sırrı ortaya çıktı! İki aydır... 08:08
Corinthians'tan Vitor Pereira kararı! Corinthians'tan Vitor Pereira kararı! 01:40
Daha Eski
Corinthians'tan Vitor Pereira kararı! Corinthians'tan Vitor Pereira kararı! 01:39
Cengiz'li Marsilya son dakikada kazandı! Cengiz'li Marsilya son dakikada kazandı! 00:43
Cengiz'li Marsilya son dakikada kazandı! Cengiz'li Marsilya son dakikada kazandı! 00:43
Juve rahat kazandı! Juve rahat kazandı! 00:38
Juve rahat kazandı! Juve rahat kazandı! 00:37
Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelendi! Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelendi! 23:52