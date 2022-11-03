Hull City'in yeni teknik direktörü Liam Rosenior oldu

İngiliz ekibi Hull City'in yeni hocası resmen açıklandı.
Yapılan açıklamada, Shota Arveladze'nin yerine, Liam Rosenior'un getirildiği duyuruldu.
Hull City konuya ilişkin, "Liam Rosenior'un iki buçuk yıllık sözleşmeyle kulübün yeni baş antrenörü olarak atandığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Evine hoş geldin Liam!" denildi.
İŞTE O AÇIKLAMA
We are delighted to announce the appointment of Liam Rosenior as the club's new head coach on a two-and-a-half-year deal.— Hull City (@HullCity) November 3, 2022
Welcome home, Liam! 🤝#hcafc