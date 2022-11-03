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Hull City'in yeni teknik direktörü Liam Rosenior oldu

İngiliz kulübü Hull City, Shota Arveladze'den boşalan teknik direktörlük görevine Liam Rosenior'un getirildiğini açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 14:50 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 15:06
Hull City'in yeni teknik direktörü Liam Rosenior oldu

İngiliz ekibi Hull City'in yeni hocası resmen açıklandı.

Yapılan açıklamada, Shota Arveladze'nin yerine, Liam Rosenior'un getirildiği duyuruldu.

Hull City konuya ilişkin, "Liam Rosenior'un iki buçuk yıllık sözleşmeyle kulübün yeni baş antrenörü olarak atandığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Evine hoş geldin Liam!" denildi.

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