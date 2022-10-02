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Endonezya'da futbol faciası! Yüzlerce kişi öldü

Son dakika spor haberleri... Endonezya Ligi'nde Arema ile Persebaya takımları arasında oynanan karşılaşma felaketle sonuçlandı. Ev sahibi takımın taraftarlarının sahaya girmesinin ardından yaşanan izdihamda en az 129 kişinin öldüğü duyuruldu. Ülkede ligler askıya alındı. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 07:41 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 07:42
Endonezya'da futbol faciası! Yüzlerce kişi öldü

Endonezya'da bir futbol müsabakası sırasında polisin arbedeyi durdurmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından meydana gelen izdihamda 129 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Java eyaletinin Malang şehrindeki Kanjuruhan Stadyumu'nda Persebaya Surabaya takımının Arema Malang'ı 3-2 yendiği lig maçının ardından iki rakibin taraftarları arasında kavga çıktı. Yüzlerce taraftar, arbedeye müdahale eden polisin kullandığı biber gazından korunmak için çıkış kapısına koştu.

Yaşanan büyük kaosta nefessiz kalarak boğulanlar ve ezilenler oldu. Stadyumda çıkan olaylarda 129 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Java Polis Şefi Nico Afinta, yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde maçın sona ermesinden hemen sonra taraftar grupları arasında çıkan kavgaların çevik kuvvet polisinin göz yaşartıcı gaz kullanmasına neden olduğunu ve sıkılan gazın taraftarları paniğe sevk ettiğini söyledi.

Afinta, 300'den fazla kişinin tedavi için bölgedeki hastanelere götürüldüğünü, ancak birçoğunun yolda ve tedavi sırasında öldüğünü kaydetti.

Yaklaşık 180 yaralı arasında durumu ağır olanların bulunduğunu anlatan Afinta, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

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