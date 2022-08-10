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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi UEFA Süper Kupa maçını izleyecek

UEFA Süper Kupa finalini izlemek üzere Helsinki'de bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, aralarında TFF'nin bir önceki dönem başkanı Servet Yardımcı'nın da bulunduğu heyet ile birlikte UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 14:38
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi UEFA Süper Kupa maçını izleyecek

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleşen buluşmada, TFF eski Başkanı ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili ve FIFA, UEFA, Dış İlişkiler ve Kadın Futbolu Sorumlusu Nüket Küçükel Ezberci, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Erman Kalkandelen ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş yer aldı. UEFA Ulusal Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic ve UEFA Yönetim Ofisi Müdürü İlker Uğur da görüşmede bulundu.

Tanışma toplantısında ilk olarak Türk futbolu ile Avrupa futbolundaki gelişmeler değerlendirildi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF'nin 1.5 aylık süreçteki çalışmalarını Aleksander Ceferin ile paylaştı.

Daha sonra 25-26 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi grup kura çekimleri ile Yılın En İyileri Ödül Töreni'ne ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhuriyetin 100. yılında 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için yapılan hazırlıklar karşılıklı olarak değerlendirilerek çalışmalar gözden geçirildi.

Birlikte hayata geçirilebilecek projelerin masaya yatırıldığı görüşmede, TFF ile UEFA arasındaki sıcak iş birliğinin güçlenerek sürdürülmesi yönünde karşılıklı dilekler paylaşıldı.

Samimi bir ortamda geçen sohbetin ardından karşılıklı hediye takdimlerinde bulunuldu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Aleksander Ceferin'e üzerinde ismi yazılı ve A Milli Takım futbolcularının imzaladığı formaları hediye etti. UEFA Başkanı da günün anısına Mehmet Büyükekşi'ye flama takdim etti.

Tarafların toplantıdan dolayı karşılıklı memnuniyetlerini belirtmesiyle görüşme tamamlandı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyet, Helsinki Olimpiyat Stadı'nda bu akşam 22.00'de oynanacak UEFA Süper Kupa maçını izleyecek.

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