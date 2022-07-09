Haberler Futbol Alt liglerden haberler (09.07.2022)

Alt liglerden haberler (09.07.2022)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Alt liglerden haberler (09.07.2022)

ERHAN'DAN 1 YILLIK İMZA
Keçiörengücü, Tuzlaspor'dan sağ bek Erhan Kartal'ı renklerine bağladı. 29 yaşındaki savunmacıyla 1 yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezon 23 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu, 3 asist yapmayı başardı.

ALTAY'DAN İÇ HAREKAT
İç transfer çalışmalarını sürdüren Altay; Ozan Gönenç, Özgür Özkaya, İbrahim Öztürk ve Tolga Ünlü'yle anlaşma aşamasına geldi. Ceyhun Gülselam ve Deniz Kadah'la mesafe kat etti. Zeki Yıldırım'ın ayrılacağı öğrenildi.

BODRUM ATAKTA
Tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele edecek Bodrumspor, 1461 Trabzon'dan Musa Caner Aktaş'la görüşüyor. 24 yaşındaki orta sahanın imzaya yakın olduğu öğrenildi. Musa, geçen sezon 1461 Trabzon formasıyla 32 maçta 16 kez ağları sarstı.

GÖZTEPE İKİ İSMİ BİTİRDİ
Süper Lig hedefiyle yeni sezona hazırlanan Göztepe, kadrosuna iki takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir'in kalecisi Berkin Özgür (18) ve 1461 Trabzon'un sol beki Yunus Emre Gedik'in (22) transferi için anlaşma sağladı. İzmir ekibi transfer döneminde Romal Palmer ve Obinna Mamah'a imza attırmıştı.

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